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Несекретные материалы

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Нужны ли на фронте беспилотные вертолеты МДП-01 «Термит»

Нужны ли на фронте беспилотные вертолеты МДП-01 «Термит»

Стало известно о запуске в серийное производство российских ударных беспилотников вертолетного типа под названием «Термит».

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
С тактической ниши слетает много чего, что принципиально не способно вызвать большие повреждения вражеской техники даже при прямом попадании в неё. При всех плюсах субкомпактных БПЛА - им явно не хватает возможностей штатных боеприпасов, а полноценным ударным вертушкам слишком долго добираться до целей на передовой, их довольно легко отслеживают агентурные ячейки на аэродромах подскока. Фактически нам настоятельно необходимо развивать два направления - одноразовые БПЛА с массой боеприпаса до 25 кг (тандемный кумулятивно-фугасный) и многоразовый БПЛА для радиоэлектронной разведки в радиусе до 50 км. с возможностью оперативно поражать приоритетные цели в условиях сильного противодействия НАТОвских средств РЭБа, и РЭПа. Для этой системы масса стандартно применяемого БК ложна быть увеличена в связи с большим весом мощного ракетного вооружения. И для второй задачи такой вертолёт как &quot;Термит&quot; - вполне подойдёт, специализированная версия имеет огромный потенциал и безусловно будет востребована даже на батальонном уровне, где вопрос обнаружения и подавления средств РЭБа, РЭПа хохлов - стоит очень остро.
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