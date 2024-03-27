Почетного титула ´Ученик года-2024´ во второй раз удостоена Алина Капустина.

23 марта Химовская школа стала площадкой для проведения одного из самых увлекательных районных конкурсов ´Ученик года-2024´, инициатором которого выступили отдел по образованию Бобруйского райисполкома при участии Центра творчества района и РС ОО ´БРПО´.
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