Почетного титула ´Ученик года-2024´ во второй раз удостоена Алина Капустина.

23 марта Химовская школа стала площадкой для проведения одного из самых увлекательных районных конкурсов ´Ученик года-2024´, инициатором которого выступили отдел по образованию Бобруйского райисполкома при участии Центра творчества района и РС ОО ´БРПО´.