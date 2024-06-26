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Президент Боливии: происходящее в Ла-Пасе — попытка госпереворота

Президент Боливии: происходящее в Ла-Пасе — попытка госпереворота

Площадь в фактической столице республики заняли военные. Луис Арсе призвал граждан выступить против переворота в поддержку демократииОбновлено в 01:07В фактической столице Боливии Ла-Пасе военные заняли площадь Мурильо, где находится здание правительства и официальная резиденция президента республики.

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