Президент Боливии: происходящее в Ла-Пасе — попытка госпереворота

Площадь в фактической столице республики заняли военные. Луис Арсе призвал граждан выступить против переворота в поддержку демократииОбновлено в 01:07В фактической столице Боливии Ла-Пасе военные заняли площадь Мурильо, где находится здание правительства и официальная резиденция президента республики.