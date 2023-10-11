Житель Омска на месяц лишился секса из-за сломанного полового органа во время эксперимента

Неприятный инцидент произошел с жителем Омска во время сексуальных игр со своей партнершей. Назвать его можно курьезным, но на самом деле таких клинических случаев регистрируется немало, и не только в России.
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