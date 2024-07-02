Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Не имеют права,не введут!Лукашенко: Западу...
  • лина любимцева
    У Невзорова есть дочь и внуки. Им нужно бы отдать это имущество. Они-то не при чем. И постоянно  живут в России.Росреестр: стоимо...
  • лина любимцева
    Вот так шалавы вешаются на женатых мужиков, а потом  ТРОЕ ДЕТЕЙ останутся теперь без отца.Блогер Суворкин р...

Слова Медведева о саммите по Украине вызвали негодование в Швейцарии

Слова Медведева о саммите по Украине вызвали негодование в Швейцарии

Высказывания зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева о состоявшейся в Швейцарии в июне конференции по Украине сподвигли швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung на публикацию статьи, в которой выражается негодование в связи со словами политика, сравнившего прошедший саммит со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх