Слова Медведева о саммите по Украине вызвали негодование в Швейцарии

Высказывания зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева о состоявшейся в Швейцарии в июне конференции по Украине сподвигли швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung на публикацию статьи, в которой выражается негодование в связи со словами политика, сравнившего прошедший саммит со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла.
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