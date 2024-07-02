Слова Медведева о саммите по Украине вызвали негодование в Швейцарии

Высказывания зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева о состоявшейся в Швейцарии в июне конференции по Украине сподвигли швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung на публикацию статьи, в которой выражается негодование в связи со словами политика, сравнившего прошедший саммит со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла.