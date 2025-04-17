«Мамонтовая оспа»: мошенники обманывают россиян при помощи выдуманного вируса

Всемирная организация здравоохранения вдохновила мошенников на новую схему обмана россиян. Как выяснили «Известия», гражданам начали поступать сообщения о вспышке в стране нового вируса «мамонтовой оспы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии