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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Что можно делать верующим в церковный праздник святых Киприана и Иустины и народный Куприянов день 15 октября, запреты

Что можно делать верующим в церковный праздник святых Киприана и Иустины и народный Куприянов день 15 октября, запреты

Что можно делать верующим в церковный праздник святых Киприана и Иустины и народный Куприянов день 15 октября, запреты Алёна ЮрьеваКаждый год, 15 октября, православные христиане по всему миру отмечают праздник святых Киприана и Иустины.

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