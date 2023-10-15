Что можно делать верующим в церковный праздник святых Киприана и Иустины и народный Куприянов день 15 октября, запреты Алёна ЮрьеваКаждый год, 15 октября, православные христиане по всему миру отмечают праздник святых Киприана и Иустины.
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