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ЖИВОЙ УГОЛОК

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5 признаков того, что вы хорошо дрессировали и обучали свою собаку

5 признаков того, что вы хорошо дрессировали и обучали свою собаку

Многие люди хотят завести себе маленького щеночка, но никто не задумывается о последствиях. Завести собаку - очень серьезное решение, которое требует долгого обдумывания, ведь это огромная ответственность.

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