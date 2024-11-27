5 признаков того, что вы хорошо дрессировали и обучали свою собаку

Многие люди хотят завести себе маленького щеночка, но никто не задумывается о последствиях. Завести собаку - очень серьезное решение, которое требует долгого обдумывания, ведь это огромная ответственность.
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