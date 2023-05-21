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Нарколог Масякин опроверг главный миф об электронных сигаретах

Нарколог Масякин опроверг главный миф об электронных сигаретах

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы, Антон Масякин, сообщил, что безникотиновые сигареты не помогают в отказе от курения, а усложняют процесс.

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