Саммит НАТО в Вашингтоне: 75 лет альянсу и вопросы будущего Это важное международное событие собрало лидеров и высокопоставленных представителей 31 страны-члена НАТО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Саммит НАТО в Вашингтоне: 75 лет альянсу и вопросы будущего Это важное международное событие собрало лидеров и высокопоставленных представителей 31 страны-члена НАТО.
Свежие комментарии