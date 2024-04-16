Зинедин Зидан определился с будущим

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не собирается возглавлять мюнхенскую «Баварию». По данным журналиста Флориана Плеттенберга, ранее в СМИ появились слухи о том, что французский специалист может занять пост главного тренера мюнхенского клуба.