Зинедин Зидан определился с будущим

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не собирается возглавлять мюнхенскую «Баварию». По данным журналиста Флориана Плеттенберга, ранее в СМИ появились слухи о том, что французский специалист может занять пост главного тренера мюнхенского клуба.
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