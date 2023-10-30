В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей в секторе Газа

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова вместе с депутатами-членами комитетов по международным делам, по делам семьи, женщин и детей внесла на рассмотрение проект обращение к ООН, парламентам стран мира и межпарламентским организациям по поводу массовой гибели детей на Ближнем Востоке.