В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей в секторе Газа

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова вместе с депутатами-членами комитетов по международным делам, по делам семьи, женщин и детей внесла на рассмотрение проект обращение к ООН, парламентам стран мира и межпарламентским организациям по поводу массовой гибели детей на Ближнем Востоке.
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