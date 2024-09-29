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Подкараулил и ударил мать погибшего бойца СВО: В Тюмени буйный мужик напал на женщину с собакой

Подкараулил и ударил мать погибшего бойца СВО: В Тюмени буйный мужик напал на женщину с собакой

В Тюмени мужчина, нападающий на пенсионерок, ударил мать погибшего бойца СВО.Как передаёт SHOT, мужчина на следующий день после употребления спиртных напитков напал на мать погибшего бойца СВО по голове на выходе из магазина.

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