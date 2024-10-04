Томас Бах: «Мое решение подготовить почву для вступления в должность нового президента МОК отвечает наилучшим интересам олимпийского движения»

Томас Бах выступил на генеральной ассамблее Панамериканской спортивной организации в Асунсьоне. «Дух единства и солидарности будет по-прежнему важен при построении устойчивого и инклюзивного спортивного будущего в Северной и Южной Америке, потому что времена меняются.