Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота

Лариса Поплавская

Лишить этих тварей портов и выхода к морю вообще. Хватит прощать эти жестокие шалости в разбойников . Да вот еще и Эрдогану пора наотмаш дать по наглой морде за угрозы по досмотру барж и судов. Хрен ему, а не встречу и никаких больше скидок по газу, и другим видам продуктов в обмен на избиение наших туристов, зараженных овощей, за помощь украине и сбивания с толку Азербайджана. И пробки из наших кораблей в Боспоре. С двуличными болтунами, и ненадежными товарищами мы в эти игры больше не играем. Дружба-дружбой, а денежки врозь и никакого доверия и и бесплатности. Бизнес и ничего кроме бизнеса. Все по чесноку. Вашим салом вам по мурсалам. За что боролись, на то и напоролись.