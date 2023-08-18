Как сообщили в Министерстве обороны РФ, вечером в четверг, 17 августа, в 22:55, украинский безэкипажный катер попытался атаковать корабли Черноморского флота РФ «Пытливый» и «Василий Быков» в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота
Комментарии
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Лариса Поплавская
Лишить этих тварей портов и выхода к морю вообще. Хватит прощать эти жестокие шалости в разбойников . Да вот еще и Эрдогану пора наотмаш дать по наглой морде за угрозы по досмотру барж и судов. Хрен ему, а не встречу и никаких больше скидок по газу, и другим видам продуктов в обмен на избиение наших туристов, зараженных овощей, за помощь украине и сбивания с толку Азербайджана. И пробки из наших кораблей в Боспоре. С двуличными болтунами, и ненадежными товарищами мы в эти игры больше не играем. Дружба-дружбой, а денежки врозь и никакого доверия и и бесплатности. Бизнес и ничего кроме бизнеса. Все по чесноку. Вашим салом вам по мурсалам. За что боролись, на то и напоролись.
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19 час.
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