Военное обозрение

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Зеленский устроил в военкоматах охоту на ведьм

Зеленский устроил в военкоматах охоту на ведьм

Источник: spectator.co.uk Враги внутри К середине августа в Офисе президента Украины созрело решение – уволить областных военных комиссаров по всей стране.

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