Россия объявляет вне закона всех преступников Киевского режима с 2014 года

Олег Самойлов Так то все по той причине, что у нас президентом какой-то там Путин, а НЕ Владимир Росс! Вот он-то точно все это провернул еще лет бы пять назад!

Олег Самойлов А где мразь по погонялу "драчилов"? А его кореш Яйценюх? А падаль Фориён? И ЕЩЕ десятки! Эти почему пропущены?