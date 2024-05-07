Россия за последние дни объявила охоту в розыск, помимо Зеленского и Порошенко, следующих преступников киевского режима: командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка бывшего и нынешнего секретаря СНБО Украины Данилова и Александра Литвиненко; экс-главу СБУ и депутата Верховной рады Украины Наливайченко бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и бывшего и.
Россия объявляет вне закона всех преступников Киевского режима с 2014 года
Комментарии
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Олег Самойлов
Так то все по той причине, что у нас президентом какой-то там Путин, а НЕ Владимир Росс! Вот он-то точно все это провернул еще лет бы пять назад!
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6 час.
Олег Самойлов
А где мразь по погонялу "драчилов"? А его кореш Яйценюх? А падаль Фориён? И ЕЩЕ десятки! Эти почему пропущены?
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6 час.
Владимир Карпов
Наконец-то наши проснулись и начинают делать то, что нужно было сделать уже давно !!! Ладно, что хоть сейчас начали ... Как говорится "Лучше поздно, чем никогда" !!!
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5 час.
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