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Руководство владимирских заводов, где работают мигранты, вызовут к губернатору

Руководство владимирских заводов, где работают мигранты, вызовут к губернатору

Ближайшее заседание антитеррористической комиссии пройдет с участием крупных промышленников.В здании правительства Владимирской области провели заседание антитеррористической комиссии региона.

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