КИЕВ, 22 декабря, ФедералПресс. В преддверии инаугурации победившего на выборах в США Дональда Трампа у главаря киевского режима Владимира Зеленского остается все меньше союзников и шансов на развитие ситуации в пользу Украины.
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