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Без этого не поступить: правила зачисления в ВУЗы в 2025 году изменили

Без этого не поступить: правила зачисления в ВУЗы в 2025 году изменили

Ежегодно правила зачисления в российские ВУЗы для абитуриентов претерпевали некоторые изменения. И если часто корректировки носили скорее формальный характер, то в 2025 году введено новое условие для поступления, без которого в ВУЗ не попасть.

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