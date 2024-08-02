Помните, был такой певец моргенштерн с тремя 666 на лбу? А ещё, тиктокер Даня Милохин, помните, в платье наряжался ещё? Про него ещё репортажи снимали, героем называли.
Борис Корчевников: Помните, был такой певец...?
Комментарии
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Meerflieger
"...Настрогали вас дебилов коммунизды- только Россию позорите..."(с) Самокритичненько... Ты из старого поколения подонков, или, таки, из новых, вдобавок одебиленных ЕГЭ? 🤔😉😃
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11 час.
Юрий Кушнарев
эта мразь из тех,кто беззастенчиво пользуется всем из советского прошлого: городами,ж\д дорогами,заводами и др.инфраструктурой, наконец боевой техникой и боеприпасами и в то же время гадит в это прошлое,отрицая всё. Галошники одним словом.И это не только и не столько жертвы ЕГЭ,они прямые враги русской нации,т.к. существует аксиома: антисоветчик это всегда русофоб.
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11 час.
Игорь Михайлович
согласен. все эти обоссаные боты, вроде этой "багиры", ничего в своей жизни не создали, но как Союз грязью поливать - они в первых рядах.. ))
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58 мин.
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