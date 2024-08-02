Борис Корчевников: Помните, был такой певец...?

Юрий Кушнарев

эта мразь из тех,кто беззастенчиво пользуется всем из советского прошлого: городами,ж\д дорогами,заводами и др.инфраструктурой, наконец боевой техникой и боеприпасами и в то же время гадит в это прошлое,отрицая всё. Галошники одним словом.И это не только и не столько жертвы ЕГЭ,они прямые враги русской нации,т.к. существует аксиома: антисоветчик это всегда русофоб.