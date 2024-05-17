Миллион снарядов не поможет Украине: ВСУ столкнулись с "проблемой зоопарка"

Страны ЕС обещают закупить для Украины почти 1 млн снарядов. Но они не помогут украинской армии из-за "проблемы зоопарка": поскольку ВСУ используют орудия разных производителей, то к некоторым артиллерийским установкам снаряды не подходят по причине несовместимости.
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