Миллион снарядов не поможет Украине: ВСУ столкнулись с "проблемой зоопарка"

Страны ЕС обещают закупить для Украины почти 1 млн снарядов. Но они не помогут украинской армии из-за "проблемы зоопарка": поскольку ВСУ используют орудия разных производителей, то к некоторым артиллерийским установкам снаряды не подходят по причине несовместимости.