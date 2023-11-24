The Hill: Раскол демократов в США по Газе становится проблемой для Байдена

По данным газеты The Hill, растущий раскол в Демократической партии относительно действий Джо Байдена вокруг конфликта на Ближнем Востоке становится серьезной политической проблемой для главы государства.
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