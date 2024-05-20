Синоптик Шувалов: летнее тепло пока не будет задерживаться у калужан

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Калужской области и всей центральной России на предстоящей неделеГлава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Калужской области и всей центральной России на предстоящей неделе.