Синоптик Шувалов: летнее тепло пока не будет задерживаться у калужан

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Калужской области и всей центральной России на предстоящей неделеГлава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Калужской области и всей центральной России на предстоящей неделе.
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