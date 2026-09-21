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FiNE NEWS

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Революция под водой: китайские ученые создали солнечный элемент, который работает на глубине 10 метров с КПД 34,71%

Представьте себе солнечный элемент, который не только работает под водой, но и превосходит все ожидания по эффективности.

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