Си Цзиньпин призвал Китай и Индию сохранять верное стратегическое восприятие друг друга, вместе искать правильный и светлый путь гармоничного сосуществования и совместного развития крупных стран-соседей

Казань /Россия/, 23 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду призвал Китай и Индию сохранять верное стратегическое восприятие друг друга и совместно искать правильный, светлый путь гармоничного сосуществования и совместного развития крупных стран-соседей.
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