В России могут запретить изображать церкви без крестов

С инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Концепция документа поддержана профильным комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сообщает ТАСС.
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