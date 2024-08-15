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В МИД прокомментировали готовность Турции создать военную базу на Северном Кипре

В МИД прокомментировали готовность Турции создать военную базу на Северном Кипре

Россия считает, что готовность Турции создать военные базы на территории Кипра чревата милитаризацией Восточного Средиземноморья и ростом конфликтного потенциала в упомянутом регионе, Москва выступает против соответствующих шагов.

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