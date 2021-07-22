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Украина восстановлению не подлежит. Ростислав Ищенко

Украина восстановлению не подлежит. Ростислав Ищенко

Периодически какой-нибудь добрый человек говорит мне что-то вроде: «Когда-нибудь Вы вернётесь на Украину и наведёте там порядок», – и очень удивляется, когда узнаёт, что возвращение, а тем более «наведение порядка» в мои планы совершенно не входит.

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Сергей Гре_в
Ищенко и прав, и не прав.. Он максималист.
Оzzи О О
В течении семи лет дня не проходит , что бы кто то не высказался о скором развале Украины , помню писали о долгах , которые будут взыскивать и она развалится , но уже давно про их долги ничего не говорят , и о наших трёх лярдов чего то молчат , может отдали ?
lev birjukov
Долги возвращают только трусы !
Оzzи О О
Может и так , только мне кажется , что слабаки не могут потребовать вернуть долг

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