Законопроект одобрен: В России собираются ужесточить наказание за возбуждение ненависти

Депутаты Госдумы рекомендовали внести изменения в статью 282 Уголовного кодекса России.Стало известно, что Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за экстремистские преступления и упрощающих процедуру возбуждения уголовных дел.