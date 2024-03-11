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Военное обозрение

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Виктор Орбан: Дональд Трамп пообещал прекратить финансирование Украины в случае возвращения в Белый дом

Виктор Орбан: Дональд Трамп пообещал прекратить финансирование Украины в случае возвращения в Белый дом

Дональд Трамп выиграл большую часть праймериз и является основным кандидатом в президенты от республиканцев.

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