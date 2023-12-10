За наукоградом Обнинск прочно утвердилась слава «мигрантской столицы России». Жители города науки в этом убеждаются ежедневно, ежечасно, ежеминутно.
НЕ НАСИЛОВАЛ, ПРОСТО ГУЛЯЛ
Комментарии
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Модест
Подождём, когда какой-нибудь Юлдаш зарежет какого-нибудь областного чиновника. Может тогда начнут шевелиться наши власти, не для пиара, а по делу. Нужна тотальная люстрация выданных ПМЖ и российских паспортов, про нелегалов даже речи не может быть - всех на волю, в великую среднюю азию и гордый кавказ. Пусть дома наводят свои порядки и традиции, насилуют детей и режут соплеменников.
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9 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
и сколько еще ждать наведение порядка полного с мигранским беспределом ?
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3 час.
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