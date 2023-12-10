НЕ НАСИЛОВАЛ, ПРОСТО ГУЛЯЛ

Модест

Подождём, когда какой-нибудь Юлдаш зарежет какого-нибудь областного чиновника. Может тогда начнут шевелиться наши власти, не для пиара, а по делу. Нужна тотальная люстрация выданных ПМЖ и российских паспортов, про нелегалов даже речи не может быть - всех на волю, в великую среднюю азию и гордый кавказ. Пусть дома наводят свои порядки и традиции, насилуют детей и режут соплеменников.