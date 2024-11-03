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Жуткий пожар в Находке унес жизнь приморца

Жуткий пожар в Находке унес жизнь приморца

Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара в Находке, сообщает PRIMPRESS. На Находкинском проспекте произошло возгорание в многоквартирном доме, в результате которого погиб человек, его личность устанавливается.

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