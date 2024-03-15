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Водителям дали советы по выбору летней резины

Водителям дали советы по выбору летней резины

Автоэксперт Иванский дал совет смотреть на размер шин при выборе летней резины При выборе летних покрышек нужно учитывать ряд параметров, рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский.

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