Atlantis: The Lost Empire Атлантида: Затерянный мир 2001: Эльдорадо нам не надо, Атлантида - наша цель!

Для начала. Режиссеры - Кирк Уайз и Гари Трусдэйл. Мультфильм снят на студии Дисней, но он настолько нетипичный, да к тому же вынырнувший как бы на стыке нового века и старого, что сам по себе является уникальным и новаторским - очень не похожим на тот же Дисней.