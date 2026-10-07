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В Архангельске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» строят два многоквартирных дома

Они возводятся в Конецгорском переулке.Они возводятся в Конецгорском переулке. Новое жилье позволит расселить более 14 тысяч квадратных метров аварийного фонда и предоставить переселенцам 279 новых квартир, – сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

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