В Архангельске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» строят два многоквартирных дома

Они возводятся в Конецгорском переулке.Они возводятся в Конецгорском переулке. Новое жилье позволит расселить более 14 тысяч квадратных метров аварийного фонда и предоставить переселенцам 279 новых квартир, – сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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