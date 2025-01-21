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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области полицейские задержали подозреваемую в краже более 11 млн с банковского счета

В ОМВД России по Белокалитвинскому району обратилась 60-летняя Нина Васильевна (имя изменено) с заявлением о том, что с её счета были похищены денежные средства в особо крупном размере.

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