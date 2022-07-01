Financial Times: указом о национализации проекта "Сахалин-2" Путин предупредил Запад

Журналисты газеты Financial Times выразили мнение, что подписав указ о национализации оператора "Сахалин Энерджи" президент России Владимир Путин послал предупредительный сигнал Западу.
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