СМИ2

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    ВОЗ создана на деньги Рокфеллера, работает под руководством США и не может считаться де-факто организацией, объективн...После снятия всех...
  • Natalia Ivanova
    А когда Россия предъявит свои требования по репарациям к Германии???В Польше заявили ...
  • Дмитрий Танцюра
    Ты готов убедить стадо на мои условия ?Медведев заявил о...

Financial Times: указом о национализации проекта "Сахалин-2" Путин предупредил Запад

Financial Times: указом о национализации проекта "Сахалин-2" Путин предупредил Запад

Журналисты газеты Financial Times выразили мнение, что подписав указ о национализации оператора "Сахалин Энерджи" президент России Владимир Путин послал предупредительный сигнал Западу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх