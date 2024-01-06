"Привет из Рая": актёр Кристиан Оливер и его дочери погибли в авиакатастрофе

Семья отдыхала на Карибах. Перед смертью голливудский артист отправил в соцсети "жуткий" пост.Голливудский актёр немецкого происхождения Кристиан Оливер и две его дочери 10 и 12 лет погибли при крушении частного самолёта в акватории Карибского моря.