Цукерберг отказался от $30 млрд: Meta в центре антимонопольного суда США

Федеральная торговая комиссия США предложила Meta урегулировать антимонопольное дело за $30 млрд. Цукерберг отказался, предложив $450 млн, что привело к началу судебного разбирательства в округе Колумбия.
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