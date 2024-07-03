Калужане смогут получить единое удостоверение многодетной семьи

Правительство РФ подготовит единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Соответствующее распоряжение подписал Михаил МишустинПравительство РФ подготовит единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи.
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