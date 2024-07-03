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Калужские новости

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Калужане смогут получить единое удостоверение многодетной семьи

Калужане смогут получить единое удостоверение многодетной семьи

Правительство РФ подготовит единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Соответствующее распоряжение подписал Михаил МишустинПравительство РФ подготовит единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи.

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