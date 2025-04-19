В Брасово на рассвете загадочно вспыхнула иномарка

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.Ранним утром 19 апреля в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Брасово Брянской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии