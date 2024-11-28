Принят закон об установлении понижающего коэффициента для физлиц от продажи недвижимого имущества на территории Республики Крым

Принят закон об установлении понижающего коэффициента для физлиц от продажи недвижимого имущества на территории Республики КрымДействие закона позволит исключить случаи умышленного занижения договорных цен в сделках с недвижимостью, что, в свою очередь, приведёт к увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики.
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