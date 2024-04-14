В Санкт-Петербурге сербский хор «Мелоди» откроет серию Великопостных концертов

Выступления будут проходить с 14 по 28 апреля в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Ожидается, что серия концертов привлечет внимание поклонников старинной православной музыки и сохранит уникальные певческие традиции, сообщает ТАСС.