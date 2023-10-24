Ситуация с интеграцией детей мигрантов становится все сложнее. Сегодня только каждый шестой приезжий отдает детей в школу.
Моя твоя не понимай: 62% школьников-мигрантов не говорят по-русски
Комментарии
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Владимир Мельников
Злоупотребление своими должностными обязанностями, повлекшее незаконное получение гражданства перенести в раздел преступлений против государства с соответствующими карами. Туда же "подтягивать" лиц принявших экзамены по языку у новых граждан.
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4 д.
Сергей Росси
И че ? Путин все вопросы решить не успевает. А остальные или пассажиры или в доле
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3 д.
Павел Иванов
Таких детей учить только в частных платных школах. А вообще-то хорошо бы ввести визовый режим со среднеазиатскими странами СНГ.
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3 д.
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