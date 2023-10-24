Моя твоя не понимай: 62% школьников-мигрантов не говорят по-русски

Владимир Мельников Злоупотребление своими должностными обязанностями, повлекшее незаконное получение гражданства перенести в раздел преступлений против государства с соответствующими карами. Туда же "подтягивать" лиц принявших экзамены по языку у новых граждан.

Сергей Росси И че ? Путин все вопросы решить не успевает. А остальные или пассажиры или в доле