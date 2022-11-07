Панарин против «Детройта»: 1-е очко в 3 матчах, 1 бросок и «минус 1». У него 5+12 в 13 играх

Артемий Панарин набрал 1-е очко в 3 последних матчах в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» отметился результативной передачей на Мику Зибанежада в игре регулярного чемпионата с «Детройтом» (2:3 ОТ).
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