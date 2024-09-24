🐯Телебашня Симферополя переоденется в тигриный окрас С 26 по 29 сентября в честь Дня тигра телебашня Симферополя поменяет свой окрас.
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🐯Телебашня Симферополя переоденется в тигриный окрас С 26 по 29 сентября в честь Дня тигра телебашня Симферополя поменяет свой окрас.