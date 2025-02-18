Углеродный след: победительница конкурса «Лидеры России» меняет экологическую политику страны

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. Ольга Головихина, победительница четвертого сезона конкурса «Лидеры России», занимающая должность директора по направлению «Устойчивое развитие» в компании «Росатом Инфраструктурные Решения» (РИР), руководит проектами по борьбе с изменением климата в различных отраслях промышленности, направленными на сокращение выбросов парниковых газов.