В Орле представили «Андреевское общество» и сирийского переводчика

Орловский музей Леонида Андреева вступил в «Андреевское общество». Официальные музейные юбилеи обычно проходят по заранее известному алгоритму: чиновники зачитывают приветственные адреса, сотрудники вздыхают о фондах, а гости вежливо пьют чай с печеньем.