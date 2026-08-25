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В Орле представили «Андреевское общество» и сирийского переводчика

В Орле представили «Андреевское общество» и сирийского переводчика

Орловский музей Леонида Андреева вступил в «Андреевское общество». Официальные музейные юбилеи обычно проходят по заранее известному алгоритму: чиновники зачитывают приветственные адреса, сотрудники вздыхают о фондах, а гости вежливо пьют чай с печеньем.

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