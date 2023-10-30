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Шойгу: РФ готова к обсуждению постконфликтного урегулирования кризиса на Украине

Шойгу: РФ готова к обсуждению постконфликтного урегулирования кризиса на Украине

Москва готова к обсуждению постконфликтного урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности, сделал руководитель министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

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